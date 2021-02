WHO har ikke funnet ut hvilke dyr koronaviruset kom fra

Det antas at viruset spredte seg fra flaggermus eller skjelldyr, men ekspertene har ennå ikke funnet kilden, sier en talsmann for den kinesiske helsekommisjonen under en pressekonferanse i Wuhan tirsdag.

Talsmannen sier også at det kan ha vært ukjente utbrudd av covid-19 i andre kinesiske regioner før Wuhan. Men de har ikke funnet bevis for utbrudd i forkant av desember 2019, som regnes som måneden hvor viruset først dukket opp.

Ekspertgruppen har blant annet besøkt sjømatmarkedet som tidlig ble utpekt som stedet der utbruddet begynte, og har vært på et laboratorium som det også har blitt hevdet kan ha vært arnestedet. De har også gjennomført en mengde intervjuer.

