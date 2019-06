Vy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 2018

Det viser en oversikt over Norske togs driftsinntekter, ifølge Finansavisen.

Norske tog fikk et driftsresultat på 426 millioner kroner. Etter at finansielle poster og skatt var trukket fra, satte selskapet igjen med 279 millioner kroner i årsresultat. Det var en oppgang på hele 95 prosent fra året før.

Vy leier 256 togsett fra Norske tog. Det statlige selskapet kjøpte ut Vys tog i slutten av 2016 for 8,6 milliarder kroner.

Ifølge Norske tog er det behov for en rekke nye togsett de neste årene for å holde tritt med passasjerveksten.

Blant annet ut fra dagens vekst mener Norske tog at det er behov for to nye togsett i måneden de neste 30 årene. Det utgjør 720 togsett.

– Uten nye avtaler om kjøp står vi i praksis om få år uten ekstra kjøretøy å sette inn for å møte det økte behovet. Og det begynner å haste, skriver administrerende direktør Øystein Risan i Norske tog i årsberetningen.