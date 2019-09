Vurderer endringer i loven om bålforbud på grunn av klimaendringene

– Egentlig har vi skog- og krattbranner hele året. Om høsten pleier vi å ha mye regn, men vi har hatt branner i januar. Det som tidligere var skogbrannfaresesongen blir tøyd på grunn av slik værsituasjonen er nå, forteller Dag Rune Omland, seksjonssjef for brann og redning i Direktoratet for samfunsssikkerhet og beredskap (DSB).

15. september er det igjen lov å tenne bål i skogen, etter at bålforbudet startet 15. april. Likevel er det opp til hver kommune om de mener det er nødvendig med utvidet bålforbud eller ei.

– Men det er ikke det vanligste å gjøre. Tar man ekstremsesongen i fjor var det mange lokale forskjeller, som DSB ikke klarer å følge med på. Innfører de bålforbud så skal det gjøres kjent, men kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

Må selv vurderere risikoen

Selv om det ikke er bålforbud, betyr ikke det at du kan fyre opp hvor du vil. Du er selv ansvarlig for at det ikke tar fyr i skogen.

– Du plikter å vise aktsomhet med tanke på aktiviteter som kan føre til brann. Man skal alltid være forsiktig når man gjør opp ild eller behandler brannfarlige gjenstander utendørs. Man skal heller ikke forlate bål før det er fullstendig slukket. Det skal aldri tennes opp på et stedet som ikke er egnet, og du skal ha slukkemuligheter.

I 2018 opplevde Sør-Norge en lang tørkeperiode, noe som ga høy skogbrannfare. Men det tørre været om sommeren gjorde også at sesongen for skogbrann ble utvidet. For selv om det kom regn på høsten, var det ikke alle steder vannet klarte å trekke ned i bakken.

– Det var mye tørkeskader i fjor, noe som ga mye "fuel" i bakken. Da skal det ikke så mange dager med sol og vind til før det er fare igjen. Vi så også at det var store variasjoner i Norge. Bare i Oslo kunne man se at det var tørt i den ene halvdelen, mens den andre var full av regn, sier Omland.

Han trekker også fram de store forskjellene i Norge, fordi landet er så langt. Mens det i sommer var stor skogbrannfare i Nordland, har det i år vært lite fare i Sør-Norge.

Diskuterer lovendring

Erfaringene fra 2018 gjør at DSB jobber med forslag til endringer av § 3 knyttet til bålforbudet.

– Det var blant annet mye debattert i fjor om noen kommuner skal kunne legge inn et totalforbud. Vi har ikke jobbet konkret med perioden bålforbudet er enda, for det er ikke så aktuelt inn til videre. Vi ønsker heller ikke å regulere for mye, men vi ser at det vil bli en utfordring fremover. Vi må klare å lage lover og forskrifter som tar hensyn til ulikhetene i landet.

Samtidig mener han alle som beveger seg i skogen kan gjøre mye selv for å unngå branner.

– Folk bør ha en forebyggende tankegang, og være bevisst på hvordan man opptrer.

Men selv om bålforbudet er opphevet, er det ikke alle steder du kan tenne opp, forteller fagsjef Siri Meland i Norsk Friluftsliv til NTB.

– Mange tror det er greit å tenne bål på svaberg, men det er faktisk ikke lov, da fjellet kan sprekke opp eller misfarges

Hun påpeker at man alltid bør være oppmerksomme på vind- og værforhold og sjekke om det er tørt i naturen rundt der man vil tenne bål.

– Er du i nærheten av en vannkilde er det alltid lurt å holde seg nær denne.