Vurderer å melde seg ut av Sp i protest

– Jeg er utrolig skuffa over Senterpartiet og den nye regjeringen. De har vært tafatte, og ting tar for lang tid, sier bonde Knut Løvlien.

Han engasjerer seg for tredje periode i Senterpartiet lokalt i hjemkommunen Åmot. Nå vurderer han å melde seg ut av partiet. Årsaken er ifølge ham lite effektive tiltak for å bøte på de rekordhøye strømprisene.

Det var avisa Østlendingen som først omtale saken.

– Sp kjemper for saker som oppløsning av Innlandet og Viken, men jeg mener det er mye viktigere å få ned strømprisene. Det er noe som rammer alle sammen, bortsett fra de aller rikeste, sier Løvlien.

– For slappe

Onsdag varslet regjeringen økt bostøtte, sosialhjelp og studielån for å hjelpe dem som sliter aller mest med å betale strømregningene.

Dette er ikke godt nok, mener Løvlien.

– Hvis man ser på hva Sp har stått for tidligere, og hva Vedum har uttalt gjentatte ganger, har lav strømpris vært en viktig sak for Sp. De har visst i lengre tid at strømprisen kom til gå opp. Da synes jeg de har vært altfor slappe. Hvis dette var en sak som var så viktig for Sp, burde de ha vært hardere på det i Hurdalsplattformen, sier han.

– Hva synes du regjeringen burde gjøre?

– Som et strakstiltak, synes jeg de kan fjerne momsen. Og satt en makspris på hvor mye vi skal kunne betale for strømmen. Det er helt uhørt at vanlige forbrukere skal betale så mye for strømmen når den er veldig billig å produsere.

Mater dyra når strømmen er billigst

Bonden forteller at han og familien har gjort alt de kan for å redusere strømforbruket på gården den siste tida.

– Vi har skrudd av gulvvarmen i hele huset, vi fyrer kun med ved og vi står opp tidligere for å mate dyra i fjøset når strømmen er billigst, sier han.

Likevel er strømregninga ifølge ham tre ganger så høy som på samme tid i fjor.

– Da var den på 3000 kroner i november, mens nå er den på 9800 kroner. Og i tillegg kommer jo nettleia.

– Har du råd til det?

– Ja, men ikke for evig tid. Jeg gruer meg til desemberregninga og ikke minst til januar når nettleia blir dyrere, sier Løvlien og legger til at det tross alt er mange som har det verre enn ham.

– Det er nå folk fryser

Løvlien forteller at strømprisene går hardt utover ham som bonde.

– Dette kommer på toppen av en del andre ting, som gjødselpriser som har gått helt i taket. Summen blir til slutt så høy at man kan lure på om vi skal produsere mat i dette landet eller importere den, og det er ikke særlig klimavennlig, sier han.

Bonden er heller ikke overbevist etter statsminister Jonas Gahr Støre onsdag lovte at en bredere løsning vil komme om kort tid.

– Statsministeren lover at det skal komme noe mer, men det må skje fort. Det er nå folk sitter og fryser og kanskje ikke har råd til julegaver, sier han.

Hvilket parti han vil stemme på ved neste valg, er ikke Løvlien sikker på. Men ett parti skiller seg positivt ut:

– Jeg synes Rødt har vært veldig tydelige, og har kommet med mye bra i strømsaken.

– Strømpris er den viktigste saken for deg akkurat nå?

– Ja, uten tvil. Det påvirker lommeboka mi i veldig stor grad.