Vurder å tillate bruk av skogfond for å rydde opp etter stormen

Deler av Vestfold, Telemark og Innlandet fikk store ødeleggelser etter stormen 16. november. Store områder med skog falt, og skognæringen planlegger nå opprydningen.

De ba derfor om et møte med Sandra Borch, for å be landbruksministeren og regjeringen om hjelp til med oppryddingen.

Skognæringen ba om tilskuddsmidler øremerket opprydding i skadeområder som ligger i vanskelig terreng eller har lang driftsvei og mulighet for å bruke skogfond til å dekke utgifter til uttak av spredte vindfall.

Fond til investeringer

Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning, som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Skogeier må skatte av inntekter fra tømmersalg, men den delen som settes på skogfondkontoen blir ikke inntektsført eller beskattet før pengene tas ut av fondet. Når skogeier tar pengene ut av fondet, så inntektsføres og skattlegges kun 15 prosent av beløpet.

Pengene må i utgangspunktet brukes på investeringer, men Borch har bedt landbruksdirektoratet om å se på muligheten for å la skogeierne bruke pengene på opprydding.

– Det er en formidabel ryddejobb som må gjøres for å sikre verdier og hindre oppformering av granbarkbille. Hvor effektivt opprydningsarbeidet kan gjennomføres, er avhengig av tilgang på økonomiske virkemidler, spesielt for å få tatt ut skog med lav eller negativ netto tømmerverdi. Det er derfor gledelig at vi har en minister som ser denne utfordringen, engasjerer seg og ønsker å bidra, sier Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet i en pressemelding.

Revidert statsbudsjett

Borch var samtidig klar på møtet at statsbudsjettet for 2022 er satt, men avviste ikke muligheten for bevilgninger til stormskadene i revidert statsbudsjett våren 2022.

– Når rammen for midler til vei og blant annet drift i vanskelig terreng er kuttet med totalt 35 millioner over Landbrukets utviklingsfond (LUF) og statsbudsjettet for 2022, er det svært krevende å omprioritere midler, uten at dette får stor negativ innvirkning for øvrige investeringer i skogen. Vi har klare forventninger til at regjeringen stiller opp med friske midler for å bidra i denne vanskelige situasjonen, sier Skorge, og fortsetter:

– Vi var i møtet tydelige på at det er viktig at vi får virkemidler som treffer godt, men også at det kommer på plass raskt for å sikre en effektiv opprydding.