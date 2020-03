Vurder å bruke Forsvaret for å redde sulttruet rein

Årets beitesesong har vært tung for rein flere steder i landet. Verst er det i Midtre- og Østre-Sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Bakgrunnen for krisen er at snøen er så hardpakket, at reinen ikke klarer å sparke seg ned til maten.

Derfor jobber man nå for å få brakt fôr til dyrene. Blant andre Felleskjøpet produserer pellets til reinen.

Landbruks- og matdepartementet har vært i kontakt med politisk ledelse i forsvarsdepartementet som har opplyst at forsvaret kan bistå med uttransportering av reinfôr når sivile ressurser ikke kan nyttes, melder departementet på sine nettsider.

Dette er fulgt opp i kontakt med Fylkesmannen I Troms og Finnmark som nå melder inn behov og avklarer dette nærmere med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Jeg vil understreke at den beitekrisen som reindriften nå opplever er ekstraordinær. Reindriften er i en svært alvorlig og krevende situasjon. Utover de dyrevelferdsmessige konsekvensene setter denne krisen reineierne i en svært vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg innebærer krisen en betydelig psykiske belastning for reineierne. For å sikre god dyrevelferd og framtidig produksjon, er jeg opptatt av at vi klarer å håndtere beitekrisen på en best mulig måte", sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.