Von der Leyen oppfordrer til samhold mellom EU og AU

Den 61 år gamle tyskeren er på sitt første besøk utenfor Europa som sjef for EU-kommisjonen. Hun ankom lørdag Addis Abeba i Etiopia, som er hovedsetet for AU.

– Det er kun samhold som vil styrke våre kontinenter i en verden som er i stadig endring. Den afrikanske unionen er en partner som jeg regner med, sier von der Leyen.

Hun sier at hun besøker Etiopia for å lytte til trender og utvikling som former kontinentet, i tillegg til å lære om politiske og økonomiske prioriteringer.

EU-sjefen startet sitt besøk med å møte Moussa Faki, som er leder av AU-kommisjonen. Senere skal hun også møte landets statsminister Abiy Ahmed, som er vinneren av årets Nobels fredspris, samt president Sahle-Work Zewde.

