Voldsom økning av svinepest hos villsvin i EU

Til og med 7. juli var det registrert 7185 tilfeller av afrikansk svinepest hos villsvin i EU-landene. Det viser tal fra European Union's Animal Disease Notification System (ADNS), som er EUs adviseringsystem for sykdommer hos dyr, ifølge pig333.com.

Flest tilfeller har det vært i Ungarn, etterfulgt av Polen, Romania og Bulgaria.

Romania er det landet hvor det er flest tilfeller av svinepest hos gris. 321 svin i landet er smittet med svinepest. Det har vært nær en dobling i løpet i årets første seks måneder, sammenlignet med hele fjoråret. Svinepesten ble første gang oppdaget i landet i 2018.

I 2019 endte det samlede antallet smittede villsvin på 6396 i EU, og 1848 tilfeller hos gris, skriver danske Landbrugsavisen.

Fakta Afrikansk svinepest Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. All mistanke om smitte skal derfor meldes til Mattilsynet. Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. Kilde: Mattilsynet

Nedgang hos gris

Totalt antall tilfeller hos gris har gått ned. Det er totalt registrert 346 tilfeller av svinepest hos gris så langt i år.

Les også: Belønner jegere som sender inn prøver av villsvin

Slik fordeler smitten seg hos villsvin ifølge pig333 (smittetilfeller hos svin i parentes):

Polen 2793 (6)

Latvia 146 (0)

Litauen 122 (1)

Estland 28 (0)

Romania 550 (321)

Annonse

Ungarn 3005 (0)

Bulgaria 340 (17)

Belgia 3 (0)

Slovakia 125 (0)

Hellas 0 (1)

Størst er bekymringen av utbrudd hos tamsvin i Polen. Det har kun vært seks tilfeller, men disse tilfellene har vært nær den tyske grensen.

Les også: Stadig flere europeiske villsvin får afrikansk svinepest

Nationen har tidligere omtalt den tyske delstaten Brandenburg som setter opp gjerder mot Polen for å beskytte seg mot villsvin.

Les også: Svinepesten er også kommet til Indonesia

Handlingsplan mot villsvin

I Norge jobber myndighetene for å holde villsvinpopulasjonen i sjakk, blant annet for å forhindre smitte av afrikansk svinepest.

– Den store frykten er at en økende villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Norge. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, sa Karen Johanne Baalsrud, direktør planter og dyr i Mattilsynet, da handlingsplanen for villsvin ble offentlig i midten av november i fjor.

Les også: Vaksine mot svinepest kan nærme seg

Villsvinene som er kommet til Norge kommer fra Sverige, hvor bestanden har eksplodert de siste årene. I Sverige vedtok myndighetene i 1988 at villsvin skal være en del av svensk fauna.