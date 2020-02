Virusfrykt gir små utslag på Oslo Børs

Ti minutter etter børsåpning mandag var hovedindeksen ned 0,43 prosent til 909,84 poeng.

Børsene i Shanghai og Shenzhen stupte rundt 8 prosent den første dagen etter nyttårsferien i virusrammede Kina etter en ukes stengning.

På ettermiddagen lokal tid mandag hadde de viktigste indeksene på begge børsene falt om lag 8 prosent. Rett etter åpningen var nedgangen enda kraftigere, men situasjonen stabiliserte seg og kursene tok seg deretter litt opp igjen.

Annonse

Børsen i Hongkong åpnet også etter nyttårsfeiringen i forrige uke, men her gikk Hang-Seng-indeksen gikk opp 0,2 prosent. Heller ikke i Sør-Korea var det store endringer, men i Tokyo falt Nikkei-indeksen 1 prosent.

– Det forsinkede børsfallet hadde begrenset smitteeffekt på andre markeder, skriver Nordea Markets i sin morgenrapport mandag.

En Euro koster 10,20, det samme som før helgen, men over 20 øre mer enn for en uke siden. OPEC har innkalt til krisemøte og vurdere kutt i produksjonen for å få opp oljeprisen.