– Virker som en del tror det er greit å hogge friske trær

Allemannsretten gir hvem som helst muligheten til å utnytte naturen i Norge. Samtidig finnes det begrensninger i friluftsloven. Der står det at i «utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet».

Friluftsloven sier tydelig at de som ferdes i naturen skal «opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade».

Ikke lov å hogge friske trær

Likevel er det flere som tar seg mer til rette enn de har lov til, ifølge organisasjonen Det norske Skogselskap.

Les også: KrF vil ikkje grunnlovsfeste allemannsretten

– Det virker som en del tror at det er greit å hogge friske trær, og glemmer at når vi ferdes fritt i naturen har vi et ansvar for å ta vare på den. Ikke alle vet hva hensynsfull ferdsel innebærer, sier administrerende direktør i Det norske Skogselskap, Trygve Enger i en pressemelding.

Det er blant annet ikke lov å brekke friske greiner av trær, verken til bålbrenning, for å lage gapahuk, eller for å pynte opp med hjemme.

Grunnen er at skader som påføres trærne gjør at de stopper å vokse, noe som eduserer kvaliteten og påvirker skogsmiljøet.

I fjor skrev Nationen om Statsforvalteren i Oslo og Viken (den gangen Fylkesmannen), som hadde opplevd flere tilfeller hvor folk hadde hugget verned skog for å bygge seg gapahuk og hytter.

– Vi ser alvorlig på disse sakene, da man her ofte snakker om sårbare områder. Slike handlinger ødelegger i tillegg naturopplevelsen for mange som ønsker å nyte urørt natur. Overtredelser er straffbart og rammes ganske strengt. Den som utfører ulovlig hogst i verneområder risikerer bøter på flere tusen kroner, sa Svenn Roger Gundersen, politioverbetjent og miljøkrimkoordinator i Øst Politidistrikt den gang.

Hengekøyeskader

En annen utfordring er hengekøyetrenden som sprer om seg. Nationen fortalte i fjor om selskapet Amok, som selger hengekøyer, som hadde en slagsvekest på 400 prosent under koronapandemien.

Annonse

Men hengekøyene kan gjøre skade på naturen dersom du ikke bruker den riktig.

– Vi er glade for at mange nyter naturen. Men dessverre har vi også fått henvendelser fra flere som har kommet over trær med store hakk i, som folk har laget for å feste stroppene på hengekøya, forteller Bente Lier, generalsekretær i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Hun oppfordrer alle til å sette seg inn i riktig bruk av hengekøye før de legger ut på tur.

– Unngå å hogge eller knekke friske greiner, og bruk brede stropper som ikke skjærer seg inn i trestammen.

Regler for å ikke legge igjen spor

Norsk friluftsliv har utarbeidet en liste over hva du bør gjøre for å lage en «sporløs camp i naturen»:

– Ikke hogg ned friske trær for å skaffe ved. Det er heller ikke lov å gjøre skade på friske trær, og bryte av greiner. Ta derfor med ved hjemmefra, med mindre du vet at du vil finne døde greiner og kvister. Det er egne regler for nasjonalparker og andre verneområder, så gjør deg kjent med reglene der du er. Plantelivet i verneområder er som regel fredet. Det gjelder også døde busker og trær.

Les også: Den digitale allemannsretten

– Husk bålforbudet fra 15. april til 15. september, og velg bålplass med omhu. Under det generelle bålforbudet er det likevel lov å tenne bål i tilfeller der det åpenbart ikke medfører brannfare. Det kan for eksempel være etter mye snø eller nedbør. Plasser bålet der det ikke gjør skade på naturen. Finnes det en bålplass fra før? Bruk den.

– Unngå å gjøre skade på naturen når du setter opp campen. Det er for eksempel ikke lov å lage hakk i trærne for å feste hengekøyer, eller kappe greiner for å få plass til teltet.

– Vær forberedt, ha med deg en pose til søppelet. Alt du har tatt med deg ut, skal du ta med deg hjem igjen. Det gjelder også for matavfall, som bananskall og lignende, som bruker lang tid på å brytes ned i naturen.

– Husk å rydde etter deg, og slukk bålet godt. I tillegg til å ta med alt av søppel hjem igjen, skal steiner, tømmerstokker eller lignende du har brukt, plasseres tilbake der du fant det. Da blir det fint også for dem som kommer etter deg.