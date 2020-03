Virke fornøyd med krisehjelp: – Regjeringen har lyttet

Fredag la regjeringen, sammen med Virke, LO, NHO og Finans Norge, fram en ordning som sikrer kompensasjon for tapte inntekter på grunn av direkte eller indirekte koronastenging.

– Kompensasjonsordningen bygger på Virkes forslag. Regjeringen har lyttet og viser at de står bak ordene om at de stiller opp med det som trengs, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

− Fire av fem virksomheter innenfor handels- og tjenestenæringen har opplevd at inntektene har stoppet opp over natta, og 180.000 personer er permittert. Det er helt nødvendig med tiltak for sikrer virksomhetene levedyktighet. Ordningen gir håp til mange personer og familier i en vanskelig tid, sier Horneland Kristensen.

LO: – Viktig å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk

LO mener at regjeringen med krisepakken som ble lagt fram fredag langt på vei svarer på kravet om å sikre arbeidsplassene for bedrifter som er hardt rammet.

– Jeg er glad for at regjeringen legger fram rammer til en ordning som svarer på dette, og som kan være et godt utgangspunkt for videre behandling i Stortinget, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Det har vært viktig for LO å få en modell som gir bistand til bedriftene for å betale faste utgifter, slik at de ikke må legge ned og at de som jobber der fortsatt har en arbeidsplass når denne krisen er over, legger han til.

På pressekonferansen understreket LO-lederen at han er fornøyd med at det nå er etablert en kompensasjordning for de mange bedriftene som over natta måtte stenge ned virksomheten etter en betydelig omsetningssvikt.

– Det er viktig at myndighetene nå kommer på banen og hjelper vanlige arbeidsfolk gjennom krisen. Dette er folk som har fått yrkesforbud. Folk som frisører, manuellterapeuter og trafikkskolelærere som ikke lenger kan utøve yrket sitt, sier han.

Gabrielsen pekte på at det er viktig å sørge for at støtteordningen får et ordentlig regelverk slik at ikke useriøse bedrifter får en mulighet til å få et sugerør inn i statskassen.

– Når vi er gjennom dette skal Norge fortsatt ha verdens beste arbeidsliv og være verdens beste land å bo i, avslutter LO-lederen

Listhaug: Krisepakke gir for lite svar

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug mener regjeringens forslag er for lite konkret.

Regjeringen la fredag fram en kompensasjonsordning for bedrifter under virusutbruddet, der staten blant annet skal dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har nedgang i omsetningen.

Ordningen er jobbet fram sammen med NHO, Virke og Finans Norge, men Fremskrittspartiet mener kompensasjonsordningen gir for få svar.

– Det er veldig bra at har jobbet så tett med partene. Men det gir litt for lite svar til de som nå sitter ute og eier en frisørsalong eller en bedrift som nærmer seg kanten av stupet for hver dag som går, sier Listhaug til NTB.

Hun mener det trengs avklaringer på to viktige spørsmål: Hvor går grensa for å kunne få støtte? Og hvor stor del av faste utgifter skal man kunne få dekket?

– Det er viktig å få avklart disse forholdene raskt, slik at bedriftene vet hva de skal har å forholde seg til, sier Listhaug.

Vedum vil ha mer langvarig kriseordning

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen bør vurdere å utvide rammen på den nylig presenterte krisepakka til næringslivet fra to til tre måneder.

– Det viktigste er at det kommer en ordentlig ordning når den først kommer, sier Vedum til TV 2.

– De sier også at den avgrenses til to måneder. I Danmark er det tre. Jeg lurer på om det er dumt med kort frist, og at de heller bør sette den litt lenger, slik at det gir litt mer trygghet, legger han til.

Stortinget skal jobbe gjennom helgen med krisetiltakene.

– Da gjør vi det nok litt mer konkret, med litt hardere bestillinger. Så får regjeringen jobbe ei uke til for å finne den endelige løsningen, sier Vedum.