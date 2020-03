Virke og NHO ber staten gripe inn for å hindre koronakonkurser

Reisearrangører og konsert- og eventaktører opplever en drastisk økning i antallet avbestillinger og stans i nye bestillinger, og Hovedorganisasjonen Virke mener staten bør dekke disse bedriftenes lønnsutgifter under hele permitteringsperioden.

– Vi må sette inn tiltak nå for å hjelpe disse bedriftene, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Også Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) krever at staten umiddelbart handler for å hindre koronakonkurser i reiselivet.

– Reiselivets viktigste krav er at staten umiddelbart tar midlertidig ansvar for lønnsplikt i arbeidsgiverperioden på 15 dager, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Dette for å skjerme bedriftene fra mulig konkurs.

Reduksjonen i bookinger og oppgangen i kanselleringer innen reiselivet beskrives av NHO som drastisk.

I møte med NHO Reiseliv mandag rapporterte flere av serverings- og hotellkjedene at situasjonen forverres time for time. Av dem som ikke allerede har varslet permitteringer, understreket flere at dette vurderes løpende. Enkelte kjeder varslet også om mulige oppsigelser.