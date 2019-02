Vinterferien er den nye påskeferien

Du har muligens lagt merke til at luften er mildere. Kanskje har du allerede byttet ut den tjukkeste boblejakken, men en tynnere variant.

Vinterferien er i full gang i deler av landet, men vinterfølelsen stadig mer fraværende. Og mildere skal det bli. Det er ventet over ti grader inn mot helgen flere steder. De milde luftmassene vil føre til snøsmelting, som vil merkes i skitrekkene i den sørlige delen av landet.

– Dette ligner mer på været vi ser i påskeferien, hvor snøen har begynt å smelte og det er bart flere steder, fastslår vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved til NTB.

Snøgrensen er nå på 800–1000 meter, som står i kontrast til snøen som har lagt over lavlandet den siste tiden.

– Vinterferien overtar påskeferien

– Februar har vært uvanlig varm, bekrefter klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Samtidig har vinterne på Østlandet vært uvanlig milde hvert år de siste fem årene. Det gjør at vinterferien overtar som utfartsperiode, fordi det er bedre snøforhold da. Når påsken først kommer er det varmt og lite snø.

For ti år siden var det til sammenligning minus fire grader og opptil 67 cm snø mot slutten av vinterferieuken i Oslo

– Det er naturlig å se de milde vinterne i sammenheng med global oppvarming. Generelt regner vi med milde vintre fremover. Bare nå og da vil vi få vintre av god, gammeldags kaliber, sier Mamen.

Han legger til at det ble satt nye varmerekorder for februar i Hordaland og Oppland fredag i forrige uke. Da ble det målt 14,3 grader i Etne og 13,3 grader på Bjorli. Samme dag ble det målt hele 17,6 varmegrader på Linge i Møre og Romsdal, men det var ikke rekord.

Tidlig klistersesong

Flere steder på Østlandet har mange allerede funnet fram klisteret til langrennsskiene.

– Det er ikke helt uventet, men det er kanskje litt tidlig, sier løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen.

– Milde dager og kalde netter gjør at vi får grov snø og et hardt og isete føre. Vanligvis går folk over til klister i slutten av februar eller i starten av mars. Først da er det oftest varmere enn null grader.