Vinje kåra til årets nynorskkommune

Vinje utmerkjer seg som ein tydeleg nynorskaktør i eit fylke der nynorsken er under press, meiner juryen.

– Nynorsk er eit mindretalsspråk og treng eit særleg vern. Det har Vinje kommune skjønt, seier leiaren i prisjuryen, seksjonssjef Margrethe Kvarenes i Språkrådet.

Juryen har lagt vekt på at Vinje er ein føregangskommune i arbeidet for å gi innvandrarar norskopplæring på nynorsk, og at kommunen har kravd at nynorsk skal vere språket i fellesprofileringa av Vinje som reisemål.

– På sitt trygge kulturgrunnlag har årets nynorskkommune arbeidd strategisk og kreativt for å gjere nynorsken til eit godt og levande bruksspråk. Det går klart fram av både planar og resultat at Vinje kommune har vilje til språk, heiter det i det skriftlege grunngivinga.

Prisen er på 100.000 kroner.