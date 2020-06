– Vindmølledebatten er like hard som innvandringsdebatten

– Polariseringen bekymrer meg, sier 33-åringen fra Nordfjordeid som ønsker å bli leder i Venstre etter Trine Skei Grande til Bergens Tidende.

Overfor BT bekrefter han at han som klimaminister nå mottar stadig mer «hatmail» fra vindkraftmotstandere.

– Jeg er minister, og skal tåle tøffe tilbakemeldinger. Men det er veldig hard ordbruk – fra begge sider. Debatten forteller også at det er behov for å gjøre endringer for fremtidige vindkraftsaker. Mye av kritikken mot selve konsesjonsprosessen opplever jeg som legitim. Det må vi ta inn over oss, og forsøke å skape et bedre system, sier Rotevatn.

Annonse

Men Rotevatn er ikke den eneste som opplever hets.

I et Facebook-innlegg lørdag forteller olje- og energiminister Tina Bru (H) om sitt ubehagelige møte med vindkraftmotstandere som demonstrerte mot vindkraft på land i Haugesund fredag.

Hun forteller at en person fysisk prøvde å hindre henne fra å komme inn døren ved kontoret til Østensjø Rederi. Da hun kom seg forbi, snudde personen seg og ropte et stygt skjellsord til henne.

– I går må jeg innrømme at jeg for første gang følte på et ubehag og var usikker på situasjonen, skriver hun.