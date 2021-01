Vindmølle-kollaps i Sverige gir ringvirkninger i Norge

En 230 meter høy vindmølle kollapset ved tettstedet Jörn i Skellefteå kommune i november i fjor, skriver Teknisk Ukeblad. Turbinene er levert av den danske vindmølleprodusenten Vestas.

Undersøkelser Vestas har gjort, viser at en vinge falt av mens vindmølla fortsatt var i drift, som igjen førte til at hele vindmølla veltet, forteller kommunikasjonssjef Anders Riis i Vestas til TU. Undersøkelsen peker mot at festet mellom stålinnsatsene og vingerotorene er årsaken til at vingen falt av.

Les også: Erling har hatt si eiga vindmølle på garden i 15 år

Ulykken har ført til at alle turbiner med vinger med denne stålinnsatsen er stanset. Til sammen er det snakk om rundt 150 vindmøller – fem av dem i Norge, nærmere bestemt Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark.

Annonse

Vindkraftverket i Våler er under bygging. 10 av 13 turbiner er installert. De tre siste blir ikke installert før Vestas har bestemt seg for om de vil reparere eller skifte ut bladene.

Les også: Familien Hovden har brukt over et tiår på å kjempe mot vindmøller

Daglig leder Magnus Axelsson i Austri Kjølberget, som står bak Kjølberget vindkraftverk, sier til TU at de håper at én av fem turbiner snart kan settes i gang igjen.

– Vi vet foreløpig ikke hvordan vi påvirkes av dette. Vi håpet å være ferdige til våren, men nå vet vi ikke riktig, sier han.

Anders Riis i Vestas kjenner ikke til at vindmøller har hatt slike uhell tidligere.