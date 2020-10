Vindkraftmotstandere aksjonerte over hele landet

Torsdag kveld fortsatte organisasjonen Motvind Norge sine demonstrasjoner mot vindkraftutbyggingen i landet.

Fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør ble 250 vardebål tent for å protestere mot vindkraftregimet.

– Bålene skal lyse fra tinder, nuter, fjell, åser, bergnabber, nes, strender, sletter, og de lyser et rungende nei til vindkraftens ødeleggelser av natur og samfunn, skriver Motvind Norge i en pressemelding til Nationen.

Fakkeltog, vardebrenning og appell

Et av stedene det ble arrangert fakkeltog og vardebrenning var på Sand i Nord-Odal kommune. Der holdt også Siv Norheim i Motvind Norge en appell.

– Her deltok rundt 30 mennesker. Nord-Odal kommune får snart 34 vindturbiner på Songkjølen og Engerfjellet, et område på 22 kvadratkilometer, sier Norheim til Nationen.

Her kan du se oversikt over vardetenningene.

– Hvert bål representerer nei til vindkraft

Motvind Norge mener at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementets vedtak og innkomne klager og innspill, må granskes av en uavhengig, faglig kompetent instans.

– Hvert bål representerer nei til vindkraft og ødeleggelser i norsk natur. Hvert bål varsler at vi ikke godtar at energimyndighetene får granske seg selv. Ingen setter en bukk til passe på havresekken, og bålene skal belyse at det skal NVE og OED og selvsagt heller ikke få gjøre, opplyser organisasjonen.

Nationen har tidligere skrevet om Lyngdal-ordfører Jan Kristensen (H) som startet et vindkraft-opprop og fikk med seg 111 kommuner.