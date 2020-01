Vindkraftmotstander truet kvinne med bilen sin – dømt til fengsel

Det var 14. mai i fjor at kvinnen i Trønderenergi var på vei hjem fra vindkraftutbygging i Nessadalen på Frøya, da hun møtte den dømte på veien.

Ifølge Adresseavisen kjørte hun en bil med tydelig logo for Trønderenergi. Den dømte skal ha lagt seg tett bak henne i sin bil, før han kjørte forbi henne, og bråbremset da han kom foran henne.

Han skal da ha kjørt bort med bilen, før han på ny dukket opp senere. Etter å ha møtt bilen flere ganger, skal kvinnen til slutt ha opplevd at bilen til vindkraftmotstanderen kom i full fart mot henne, i samme kjøreretning, før den bremset kraftig og la seg over i riktig kjørefelt, rett før de kolliderte.

Erkjente ikke straffskyld

Kvinnen rakk å se at denne bilen hadde samme registreringsnummer som den hun hadde opplevd som truende tidligere.

I retten skal mannen ha erkjent at han kjørte sakte foran kvinnen, men tilbakeviste påstandene til kvinnen og erkjente ikke straffskyld, skriver Adressa.

Dommerne mente derimot at mannen var skyldig. De konkluderte med at mannens handlinger var skremmende, hensynsløse og førte til at kvinnen følte frykt for sitt eget liv.

Motstander mot vindkraftutbygging

Retten legger videre i skjerpende retning vekt på at overtredelsene ikke bærer preg av impulsivitet. Handlingen ble utført ved bruk av bil og over en relativt lang periode på rundt 20 minutter, skriver avisa.

Mannen er aktiv motstander av at det bygges ut vindkraft på Frøya, og dommerne konkluderte med at dette var bakgrunnen for hendelsen. Han ble dømt til 75 dager i fengsel, tap av førerkortet i seks måneder og 10.000 kroner i oppreisning til kvinnen.