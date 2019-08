Viltkamera viser nye ulvekvalpar i Østfold

Bilde frå eit privat viltkamera Statens naturoppsyn (SNO) har fått tilgang til dokumenterer det nye kullet, skriv Rovdata i ei pressemelding onsdag.

– Me har undersøkt stad og kamera, og bilda viser vaksne ulvar og minst fire kvalpar. Kvalpane er om lag tre månadar gamle på bilda, seier Ida Glemminge, regionalt rovviltansvarleg for SNO i Oslo, Akershus og Østfold.

Viltkameraet har også fanga opp anna dyreliv i området, og på bilda kan ein sjå elgku med kalv, rådyr og raudrev i løpet av få dagar i august, seier Glemminge.

Kull nummer to

Rømskogreviret blei etablert vinteren 2016/2017 og kvalpar blei fyrste gong dokumentert i reviret i 2018.

– Me antar at det er leiarparet frå førre vinter som er foreldre til årets kvalpekull, men sidan me førebels ikkje har noko DNA på kvalpane har ikkje foreldra blitt verifiserte enno, seier Øystein Flagstad, genetikar i Rovdata.

Fire dokumenterte kull

Registreringssesongen på ulv startar 1. oktober i Noreg og Sverige, og dei aller fleste kulla blir fyrst påviste når sporsnø legg seg på bakken vinterstid.

Så langt i 2019 er det dokumentert fire kvalpekull i Noreg; i Østmarka, i Kynna, i eit nytt revir i Elverum kommune og no sist i Rømskog.