Villsvinjeger skjøt to kyr og en kalv

Hendelsen skjedde sørøst i Sverige, nær byen Ronneby. Det var mandag at bonde Tord Karlsson fant en av kyrne sine skutt på beitet. Magen til kua var blitt sprettet opp og en kalv som snart var klar for å komme til verden, var tatt ut av kuas mage.

– Den var oppsprettet langs buken og kalven lå utenfor. Man kan jo lure på hvorfor man gjør det slik når man har klart å skyte i hjel en ku, sier Karlsson til Sveriges Radio.

Nok en ku skutt

Senere på dagen fikk han høre at det var funnet en skadeskutt ku på beitet. Veterinær ble tilkalt og kua ble avlivet.

Jegeren som stod bak skuddene kom selv til politiet og fortalte om situasjonen. Han leverte inn våpenet sitt for etterforskning. Ifølge politiet risikerer jegeren bøter og å bli fratatt lisensen.

– Det hender man iblant skyter feil dyr, men generelt skal man jo ha kontroll på hva man skyter før man avfyrer skuddet, sier politiets etterforskningsleder Patrik Thorsell til Sveriges Radio.

Tredje gang på ett år

Dette er tredje gang på under ett år at en ku har måttet bøte med livet under villsvin jakt. Tidligere i sommer ble en ku skutt under jakt i Småland, mens en kommunal jeger som deltok i skadefelling av villsvin i naturreservatet Skäret i Eskilstuna i Vest-Sverige i september også skjøt en ku.

En norsk jeger ble nylig dømt etter å ha skutt en svensk jogger i hofta. Den norske jegeren, som var på villsvinjakt, trodde joggeren var et rådyr. Jegeren ble dømt til ett års fengsel for å ha skutt den 75 år gamle svenske mannen.