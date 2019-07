Villsvin skremmer og sjokkerer svensk tettsted

Familien som eide hunden så selv angrepet til villsvinet. Hendelsen skjedde i Halla i Onsala, sør for Göteborg.

– Villsvinet slo beinet i hunden, sier Josefine Palangi Sjöstrand, som passet hunden til sin mor, til SVT.

Den 16 år gamle hunden Märta gikk alene ute i hagen da hendelsen skjedde. Familien fikk skremt bort villsvinet, men da var ulykken allerede ute. Hunden var så skadet at den måtte avlives hos veterinær.

– Det var forferdelig, hunden var helt forsvarsløs. Hun var døv og nesten blind. Hun kan ikke ha jaktet villsvinet, men må ha gått i sin egen lille verden, og plutselig har det skjedd, sier Sjöstrand til SVT.

Møtte villsvin på sopptur

Villsvin har i den siste tiden skapt bekymring i Onsala, da villsvin har tatt seg inn i hager og ødelagt. En annen familie fortalte i helgen til SVT at de var blitt angrepet av et villsvin da de var ute og plukket sopp. Madeleine og datteren Linn måtte gjemme seg på en stein for å komme seg unna svinet.

– Det var skummelt. Jeg forsøkte å ikke springe for da kunne det være at den skulle begynne å løpe etter oss, sier Linn til SVT.

– Det var det verste jeg har opplevd med min datter. Man er redd når man har med seg barn, men hun var helt rolig, sier Madeleine.

Blir flere i Norge

Også i Norge er villsvinet på vei til å etablere seg. Innen 15 år tror man at det vil være opp mot 40.000 villsvin i Norge.

I februar brøt et villsvin seg inn i en hundegård i Østfold. Det endte med dødsfall for villsvinet, som ble skutt av en lokal bonde.