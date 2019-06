Villsvin sett langs E18 i Ås

Ifølge Østlandets Blad forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg, at observasjonen ble meldt videre til Viltnemnda i Ås.

Landbrukssjef Lars Martin Julseth ved Follo landbrukskontor bekrefter dette. Han forteller at landbrukskontoret har varslet viltvakta, men at de kun vil være ansvarlig for avliving dersom dyret blir påkjørt.

Han forteller videre at det tidligere har vært observert villsvin i området.

– Jeg har hørt at villsvin har blitt observert i Follo, men det har ikke vært påkjørsel av villsvin i Follo som vi kjenner til, i hvert fall ikke i Ås eller Ski, sier han til avisa.

Uønsket i Norge

I Norge finnes det i dag omtrent 1000 villsvin, først og fremst i Østfold langs svenskegrensa. Ifølge Artsdatabanken stammer dagens svenske bestand fra rømte dyr på 1970-tallet. Likevel blir den regnet som innfødt av svenske myndigheter. Den svenske besstanden er i dag på cirka 200.000 dyr.

Villsvin får mye av skylden for at afrikansk svinepest har spredt seg de siste årene. Derfor har norske myndigheter som mål at vi skal ha en så liten bestand som mulig i landet. Grunneiere med jaktrett kan derfor skyte dyrene hele året.