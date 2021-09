Villsvin gjennomførte storstilt redningsaksjon

To unge villsvin ble i januar 2020 fanget i en felle midt på natten, men det gikk ikke lang tid før kavaleriet dukket opp.

I en storstilt redningsaksjon som varte i 29 minutter, klarte åtte villsvin å få fjernet en stor trebom og befri fangene, framgår det av en studie i tidsskriftet Scientific Reports, skriver forskning.no.

I videoen under kan du se redningsaksjonen til villsvinene:

– Den bruker krefter på å få ut fangene

Ifølge forskerne er det første gang man har observert villsvin utvise en kompleks form for empati, men de mener samtidig at det ikke er overraskende siden villsvin har komplekse kognitive evner og sosiale forhold.

– Det er sannsynlig, men det er ikke nøyaktig det vi hos mennesker kaller empati. Man kan se at den er opphisset, at den bruker krefter på å få ut fangene, og at den er engasjert i prosjektet, sier professor ved Psykologisk institutt ved Aarhus Universitet, Henrik Høgh-Olesen, ifølge forskning.no.

Atferdsbiolog er skeptisk

Jens Malmkvist er atferdsbiolog ved Aarhus Universitet. Han er litt mer skeptisk, og mener at forskerne burde være mer forsiktige med å trekke konklusjoner.

– De utelukker andre hypoteser, og det kan ikke de gjøre i mine øyne. Det var for eksempel fôr i disse fellene, så kanskje har de arbeidet for å komme inn til det, og det kunne være mange andre forstyrrelser som kunne få dem til å ville åpne buret, sier Malmkvist ifølge forskning.no.