Villaksstamme er truleg utrydda

– Storflaumen vaska alt som var av gyteplassar på fjorden. Vi søkte straks om midlar til å byggje tersklar og gytehol. Etter tre år utan å ha fått svar frå NVE fann vi for ikkje lenge sidan ut, via Ørsta kommune, at NVE hadde gitt avslag, seier Idar Barstad og Knut Inge Volle i Barstadvik elveeigarlag til avisa Møre-Nytt.

– Denne problematikken gjeld ikkje berre Barstadvikelva, men ei lang rekkje elvar i Noreg, seier Barstad.

På 1970-talet vart det fiska hundrevis av laks i elva kvart år, i åra før 2016 kunne ein på ein normalsesong rekne med ein totalfangst på 70 til 80 laks.

– Laksestammen i Barstadvikelva er truleg død. Om vi er heldige, kjem det att nokre laks i 2020 eller 2021, men dei har ingen stad å gyte, seier biolog Marius Kambestad frå Rådgivende biologer, som undersøkte Barstadvikelva tidlegare i oktober, til avisa. Han fann ein einsleg laks.