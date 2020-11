Vill vekst: Kan bli 100 prosent elbilar lenge før 2025

Det er brei politisk semje i Noreg om at nybilsalet i 2025 skal bestå av nullutsleppsbilar, noko som i praksis vil seie elbilar. I 2019 var 42 prosent av dei nye personbilane elbilar, ifølgje Opplysningsrådet for Veitrafikkens statistikk. Så langt i år er delen over 50 prosent, og dei siste månadene endå høgare.

For nokre bilmerke er elbildelen heilt oppe i 90 prosent, og det er ofte takka vere éin einaste modell. I tida framover skal det komme ei rekkje nye elbilmodellar, slik at mange bilmerke vil ha slike bilar i fleire segment, noko som truleg vil bety eit endå høgare innslag av nye elbilar i Noreg.

– Filosofien vår har heile tida vore å jobbe med ambisjonane til styresmaktene om berre sal av nullutsleppsbilar i 2025, seier Ulf Tore Hekneby, administrerande direktør i Harald A. Møller, som er Noregs største bilselskap med markene Audi, Seat, Skoda og Volkswagen.

Ut med bensin og diesel

Han fortel at det fór to av merka, Audi og Seat, allereie i dag blir selt over 90 prosent elbilar. For begge desse merka er det éin einaste modell som står for heile det elektriske salet.

– I tillegg har vi teke ut bensin- og dieselmodellar av salsprogrammet, og det vil vi halde fram med dei neste åra fram til 2025.

Hekneby reknar med at totalen for alle merka deira vil liggje i nærleiken av 90 prosent elbilar allereie i år. Noko som peikar mot at Harald A. Møllers merke, i tillegg til fleire andre, kanskje ikkje treng åra fram til 2025 for å nå det politiske målet.

– Vi trur vi kan no ambisjonane til styresmaktene på eit eller fleire av merka før 2025 med dei nye elbilmodellane vi skal lansere på tvers av merka dei neste åra, seier Hekneby.

Morten Moum, informasjonssjef hos Audi, seier dei kan vere reint elektriske om eit par år, men at dei samtidig har fossilbilar i porteføljen som dei ikkje vil gi heilt slepp på.

– For Audis del trur vi òg at vi vil sjå eit sal av eit knippe RS-modellar, som er viktig for merkevara vår.

Gi kunden valet

Hos BMW, som i ei årrekkje har hatt éin elbil, i3, som har selt svært godt i Noreg, tenkjer ein på same måte.

Annonse

– Det kan godt vere at vi er tett på eit reint elbilsal før 2025, men vi ønskjer at det skal vere valet og preferansane til kundane som er avgjerande for bilkjøpet deira i åra framover. «Power of choice» er BMW Groups veg vidare. I det ligg ei rekkje valmoglegheiter for kunden, seier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør hos den norske importøren.

Merket er straks klar med den andre elbilen sin, ein X3.

– BMW X3 er første modell ut der du kan velje mellom ein heilelektrisk modell, ein plugin hybrid eller ei rekkje bensin- eller dieselmodellar, og dessutan ein BMW M-modell. Neste generasjon BMW X1 vil òg komme med same tilnærming – altså vil han kunne leverast med alle drivlinjer, seier Tegneby.

Innan 2023 skal BMW ha 25 ladbare modellar, og minst halvparten skal vere heilelektriske, ifølgje Tegneby.

– Godt mogleg

Peugeot, som har lansert to elbilmodellar i år, har hatt ein vekst på meir enn 40 prosent samanlikna med fjoråret.

– Viss marknaden ønskjer det, kan vi levere berre elbilar i det meste av segment, både personbilar i fleire storleikar, firehjulstrekk og ikkje minst varebilar i alle klassar, lenge før 2025. I god tid før 2025 kan vi òg vedta sjølv om vi berre skal selje elektrisk eller ikkje. Det er godt mogleg vi gjer det, men førebels er det for tidleg å fastslå, seier Stian Ghile, Informasjonssjef for Peugeot i Noreg.

Nissan har sidan introduksjonen av Leaf for ti år sidan hatt ein høg elbildel, først og fremst ved hjelp av nettopp Leaf.

– Nissan har i fleire år lege heilt i front når det gjeld delen elbilar av totalsalet. Også på varebil er vi godt over 70 prosent. Vi reknar med å liggje på 90 prosent eller meir på personbilsalet neste år. Når vi når 100 prosent, er enno litt tidleg å snakke om. Fleire har uttalt store forventningar her, men det står att å sjå. Eg trur uansett at ballen rullar utruleg mykje raskare no dei næraste åra enn kva vi trudde for berre tre år sidan.

Kannibalisering

Sjølv om elbildelen av nye personbilar kan bli nær 100 prosent før politikarane har sett det for seg, betyr det ikkje nødvendigvis at det blir selt fleire bilar.

– Vi er veldig merksame på at det høge volumet vi i dag ser i Noreg av store elbilar, SUV-ar, også bør sjåast i samanheng med det eg tør påstå er ei kraftig kannibalisering. Salet av enkelte av desse modellane går altså på kostnad av andre eigne modellar, seier Tegneby i BMW.

(©NPK)