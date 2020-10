Vil vurdere minstepris på norske flybilletter

I Østerrike har man satt en minstepris på 40 euro for en flybillett, ettersom superbillige billetter undergraver både klimapolitikk og levelige lønnsstandarder, skriver Fri Fagbevegelse.

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, sier til avisen at dette også kan være verdt å utrede i Norge.

– Dette er helt klart en interessant vei å gå. Generelt er det fri konkurranse og selskapene selv som fastsetter prisene. Men når enkelte selskaper senker prisen slik at prisen blir omtrent hva en kopp kaffe koster på Gardermoen, er det noe som ikke er som det skal være, sier Carlsen.

I forrige uke ble det klart at det ungarske lavprisselskapet Wizz Air åpner innenriksruter fra Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø, og dermed tar selskapet opp konkurransen med SAS og Norwegian. Lavprisselskapet tar fra 199 kroner per billett på de nevnte rutene, og skal begynne med flygningene fra 5. november.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli har sendt en skriftlig henvendelse til samferdselsminister Knut Arild Hareide om det ville vært tillatt med en tilsvarende minstepris på flyreiser i Norge.

Hareide skriver i sitt svar at han bare kjenner til at den østerrikske regjeringen skal ha vedtatt dette, fra medieomtale, og at det er vanskelig å gi et tydelig ja-/nei-svar på spørsmålet, skriver avisen.

– Utgangspunktet etter den grunnleggende markedsforordningen for lufttransport i EU/EØS er at flyselskapene fritt kan fastsette prisen på billettene sine, skriver Hareide.