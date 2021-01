Den mellomstore byen Borgå i Finland har nesten 50.000 innbyggere og ligger noen mil øst for Helsinki. Nå er kaninplagen så intens at flere ber lokale politikere åpne for jakt slik at stammen kan utryddes.

– Det er søte små kaniner, virkelig vakre. Men vi våger ikke plante noe nytt i hagen, for kaninene eter opp alt sammen, sier Kikke Heikinen til det finske nyhetsstedet YLE.

Hun er en av drivkreftene i et initiativ for å få utvidet jakten på det søte, men uønskede dyret. For problemet er stort og kan raskt bli større – for kaniner kan få tre-fire kull i året.

«City-kaniner»

Da Joa Bergqvist, leder for den lokale jaktforeningen, via lokalavisa «Uusimaa» ba folk melde inn iakttagelser, fikk han kraftig respons.

– På ett døgn fikk jeg beskjed om et tredvetalls observasjoner, sier han til YLE.

Fenomenet er ikke nytt i hovedstadsområdet. Slike «city-kaniner» skal i lang tid ha levd i Helsinki, og deretter sakte ha spredd seg. En sykdomsfarsott skal for noen år siden delvis ha slått ut flokken i Finlands største by, men kaninene har igjen formert seg.

Det er usikkert hvordan problemet i sin tid har oppstått.

At bestanden har blomstret i Borgå – som for øvrig er vennskapsby med Hamar – er av ny dato. Mikael Crawford ved YLEs redaksjon i Østnyland sier til Nationen at eksperter lenge trodde kaninene ikke ville klare å spre seg gjennom et skogsbelte øst for Helsinki. Han påpeker også at det er intressant å se at de takler den finske vinteren.

– Byen må vokne

Det er lovlig å jakte kaniner fra første september og ut mars. Den lokale jaktlederen sier at de har satt ut enkelte feller, men at det ikke er mulig for dem å rykke ut til hvert eneste kaninbo i byen.

Den frivillige innsatsen rekker med andre ord ikke. Derfor er det flere innbyggere som ber lokalpolitikerne om å bestemme seg for om man i det hele tatt skal prøve å utrydde stammen.

– Byen må våkne og gjøre noe med kaninproblemet før det eksploderer, sier Kikke Heikkinen.