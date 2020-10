Under møtet til rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) i august, ble det foreslått å ta ut fem ulveflokker under lisensjakta. En endelig avstemning ble utsatt, da ett av revirene, Rømskogreviret, ligger på grensen mellom Sverige og Norge. For å ta en endelig avgjørelse ble svenskene kontaktet.

Ifølge NRK skal ikke svenskene ha hatt noen invendiger, da store deler av reviret ligger i Norge. Dermed kunne nemndene under møte torsdag gjennomføre en endelig avstemming for forslaget til lisensjakt innenfor ulvesonen.

Der ble det stemt for å ta ut fem revirer under jakta. Revirene som er vedtatt tatt ut var Rømskog, Kynna, Aurskog, Hernes og Hornmoen.

Les også: Vil ta ut fem ulverevir under vinterens jakt

Dobbelt så mange som foreslått

Sekretariatet for rovviltnemndene foreslo å ta ut 16 dyr inne i ulvesonen, fordelt på de to revirene Kynna i Hedmark og Aurskog i Viken. Men nå blir det altså 32 ulver som kan felles under jakta, fordelt på de fem revirene.

Vedtaket får Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet, til å reagere.

Annonse

– Her legges det opp til maksimal provokasjon og en ekstrem eskalering av rovdyrkonflikten, der kun beitenæring og elgjegernes interesser vektlegges uten å ta inn andre interesser inn i diskusjonen. Dette er brudd med nemndenes mandat og med Stortingets krav om et todelt mål i rovdyrforvaltninga, skriver han i en epost til Nationen.

Det ble sist vinter registrert 56 helnorske ulver, og 47–50 ulver som lever på grensen mellom Norge og Sverige. Det ble også påvist seks helnorske valpekull av ulver, samt fem kull i grenserevir.

Det er et bestandsmål om 4–6 valpekull med ulver i Norge. Ettersom grensekull teller som 0,5, var det i vinter 8,5 kull i Norge.

Les også: Vil la rovdyrnemndene bestemme åleine

12 utenfor sonen

I tillegg til de 32 ulvene innenfor ulvesonen, er det vedtatt å felle 12 ulver utenfor ulvesonen.

Vedtakene kan klages videre. De to siste årene har Klima- og miljødepartementet endret på vedtaket fra rovviltnemndene.

Ulvejakta innenfor ulvesonen starter 1. januar, og varer til 15. februar, mens jakta utenfor ulvesonen starter 1. desember og varer til 31. mai.