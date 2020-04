Vil synleggjere naturmangfald med kommuneplanar

Formålet er at kommunane skal identifisere og ta omsyn til naturverdiar som er viktige både lokalt, regionalt og nasjonalt.

I perioden 2016–2018 har ti kommunar fått tilskot frå regjeringa og laga slike planar. No vil regjeringa få med endå fleire, fortel Miljødirektoratet.

Grunnlaget for prosjektet er at det er stor variasjon i kunnskapen om naturmangfaldet i ulike kommunar og korleis dette er tatt vare på i kommunale planar.

Planane er ofte tydelege på kva område som bør setjast av til utbygging og næringsverksemd, men mindre tydelege når det gjeld kva areal som bør og kan bli tatt vare på, skriv regjeringa.

– Den største trusselen mot naturmangfaldet i verda er nedbygging av areal. Det er difor heilt avgjerande at kommunane har oversikt over naturtypar, artar og deira leveområde lokalt for å sikre at nye utbyggingar ikkje øydelegg viktige naturverdiar, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Søknadsfristen for støtte i 2020 er 6. mai.

