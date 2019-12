Vil ikkje ha cruiseskip i Lysefjorden

– Vi har stort trykk frå næringa, men ønskjer ikkje cruiseskip i Lysefjorden, seier dagleg leiar Helge Kjellevold i Lysefjorden Utvikling og Stiftelsen Preikestolen til Stavanger Aftenblad.

Stortinget har vedtatt eit krav om nullutslepp frå turistskip- og ferjer i verdsarvfjordane seinast i 2026.

Annonse

– Geiranger og Nerøyfjorden blir stengt. Derfor har vi stort trykk frå cruisenæringa, som ser seg om etter andre fjordar. Men vi trur nullutsleppsreglane blir innført i store delar av Fjord-Noreg. Elles vil berre trafikken flytte seg til andre fjordar, seier Kjellevold.

– Vi vil heller at turistane skal over på mindre elektriske hurtigbåtar, for dette skaper større verdiar lokalt enn om cruiseskipa går inn og ut fjorden, seier han.

(©NPK)