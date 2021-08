Vil ha reiseliv inn i landbruksdepartementet

– Mens landbruksnæringen i dag er inne i en sterk nedskalering vil reiselivsnæringen stå foran en stor vekst. Det vil gi et nytt Landbruks- mat- og reiselivsdepartement fornyet kraft i å gjøre bruk av Norge, samt at vi kan skape en enda sterkere «Look to Norway» effekt internasjonalt, sier direktør Atle Hovi ved Beitostølen Resort i en pressemelding.

Reiselivsdestinasjonen holder til i kommunen Øystre Slidre i Innlandet. Siden 1960-tallet har Hovi-familien investert nær en milliard kroner i å utvikle reiselivet.

Mer reiseliv, færre gårdsbruk

De viser til at reiselivet har hatt en vekst på 30 prosent de siste ti årene, mens det i samme periode er 17,1 prosent færre gårdsbruk.

Lars Arne Straand er admiistrerende direktør på Straand Hotel i Kvitseid kommune i Telemark. Han mener det er en god idé å la reiseliv bli en del av Landbruks- og matdepartementet.

– Det er åpenbart for oss som ser reiselivsnæringen med helt nye øyne at det trengs mer politisk kraft knyttet til reiseliv. Å organisere det inn under Landbruksdepartementet og skape et Landbruks-, mat- og reiselivsdepartement er derfor et veldig godt initiativ, sier han.

– Reiselivet er en evigvarende næring. Alle investeringer forblir i Norge, siden næringene ikke kan flagges ut. Det vil eksempelvis være umulig å flagge ut Besseggen. All omsetning i reiselivet og landbruket forblir i Norge. Olje- og gass kan vi gå tom for, men vi vil om vi forvalter miljøet på en bærekraftig måte ikke gå tom for naturopplevelser og eksempelvis Jotunheimen, sier Atle Hovi.

Støtte fra Listhaug

Da Frp-leder og tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug besøkte Beitostølen, støtten hun forslaget fra næringslivslederne.

– Dette er noe jeg har ment lenge. Det norske kulturlandskapet trekker tilreisende fra både inn- og utland. Dessuten har Næringsdepartementet etter min mening altfor mange oppgaver. Så jeg mener at Landbruks- og matdepartementet opplagt kan ivareta og fremme reiselivet på en bedre måte, sa Listhaug.