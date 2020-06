Vil gi alle fiskere i Finnmark rett til å fiske kongekrabbe

Fremskrittspartiet og regjeringspartiene danner flertallet etter at de torsdag ble enige om at alle aktive fiskere i hele Finnmark skal få tilgang på kvote for å fiske kongekrabbe, skriver Klassekampen. Tidligere har det vært slik at bare registrerte fiskere øst for Nordkapp har fått kvote for å fiske i området, mens det på vestsiden av grensen har vært fritt fiske.

Dette har medført hardere konkurranse og mindre krabber av den i utgangspunktet uønskede arten vest for Nordkapp, men har gitt gode inntekter for den som har kvotetilgang på østsiden.

De siste årene har antallet registrerte fiskere i Øst-Finnmark økt, mens det har falt merkbart i Vest-Finnmark. Etter at vedtaket torsdag gjør at alle i hele fylket nå får tilgang på kvoten i Øst-Finnmark, frykter opposisjonen konflikter mellom fiskerne.

– Forvaltning må være basert på kunnskap. Norsk fiskeripolitikk må ikke styres etter innfallsmetoden. Det er beklagelig at flertallet her i dag tar snarveier, sa Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet da Stortinget vedtok forslaget.

