Vil foreslå at Hordaland velger helblå delegasjon som ris bak speilet

Hordaland KrF skal velge forholdstallsvalg, skriver Dagen, men Torstein Mentzoni, leder i Bergen vest KrF, vil foreslå at Hordaland også velger en helblå delegasjon.

Forslaget går ut på at om et fylkeslag lørdag eller en av de neste dagene velger å fravike forholdstallsmodellen, vil Hordaland svare med å sende en helblå delegasjon.

– Vi ønsker representativitet. Vi merker at mange i partiet er opptatt av det, og vi ønsker å skape god stemning etter 3. november, sier Mentzoni til Dagen.

Han sier blodtåken har senket seg i partiet.

– Ryktene går og frykten for å bli lurt er til stede. Mange i Hordaland er aggressive og vil ta alt. Da foreslår vi et vedtak om representativitet. Men hvis andre fylker etter oss ikke går for representativitet, vil vi føle oss lurt. Da har vi et sekundærvedtak hvor vinneren tar alt i Hordaland. Det er et kompromissforslag, sier han.

KrFs gruppeleder for KrF i fylkestinget i Hordaland, Beate Husa, bekrefter det samme overfor NTB. Sammen med flere andre legger hun fram et alternativt forslag om at delegatene fra Hordaland velges med representativitet med et forbehold om alle andre fylkeslag gjør det samme. Hvis ikke kan delegasjonen omgjøres til en helblå gruppe.

– Det mener vi vil ivareta bredden i salen og den usikkerheten som ligger i de fremtidige fylkesårsmøtene, sier Husa til NTB.

