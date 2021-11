Skal felle 17 jerver

– I noen skadeutsatte områder vet vi at det ikke pågår lisensfelling eller at det er vanskelig å felle jerv. Dårlige snøforhold og rasfare kan også gjøre det vanskelig med hiuttak og felling på våren. Vi starter derfor forsøk på felling tidlig i disse områdene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det er i flere områder betydelig med skader på sau og tamrein fra jerv.

Derfor velger nå Miljødirektoratet å gå utenfor den vanlige lisensfellingen. Direktoratet har mulighet til å beslutte felling av jerv for å unngå skader på beitedyr – skadefelling – før lisensfellinga avsluttes.

17 jerver i noen utvalgte områder er derfor besluttet felt. I tillegg er det besluttet felling av to jerver i et kalvingsland for tamrein i Innlandet. Statens naturoppsyn skal gjennomføre oppdragene.

– Det er ikke sikkert vi lykkes med å gjennomføre uttak så tidlig på sesongen. Snø og gode sporingsforhold lar vente på seg i mange områder, og lengst nord i landet vil lysforholdene være en utfordring, sier Hambro.

– Vi følger resultatet av lisensfellingen og gjør fortløpende vurderinger om ytterligere behov for skadefelling. Det kan være aktuelt å forlenge beslutningene og å beslutte uttak i nye områder, legger hun til.