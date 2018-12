Det kanskje største som skjer i kulturåret 2019, er at Norge skal være gjesteland under den tyske bokmessa i Frankfurt. Dette er verdens største salgsmesse for bøker, og den tiltrekker seg rundt 300.000 besøkende. Hovedlandet har en egen paviljong og et eget program med over 300 opplesninger, foredrag, debatter og konserter.

– Dette er en av de største kultursatsingene vi gjør i utlandet i nyere tid, og kan åpne mange dører internasjonalt, mener kulturminister Trine Skei Grande (V).

I 2019 er også Norge fokusland på filmfestivalen i Berlin og partnerland under Jazzahead I Bremen.

To store

To norske kulturpersonligheter som er kjent verden over, Jon Fosse og Jo Nesbø, kommer begge med bøker i 2019.

Under bokmessa i Frankfurt i oktober neste år lanseres første bind av Fosses nye storverk «Septologien» parallelt på flere språk, melder hans forlag Samlaget.

Jo Nesbø kommer neste år med den 12. boken om Harry Hole – «Kniv». Ifølge Nesbøs nettside starter den der den forrige Hole-boka «Tørst» slutter. Hans forlag Aschehoug opplyser at boka lanseres 6. juni.

Per Petterson-roman blir film

Filmfolket kan glede seg til blant annet en storfilm om polfarer Roald Amundsen og hans liv. Pål Sverre Hagen har tittelrollen i «Amundsen», som kommer på norske kinoer 15. februar.

Kommunikasjonsrådgiver Jakob Berg i Norsk filminstitutt trekker fram «Amundsen», «Psychobitch» og «Ut og stjæle hester» når han blir bedt om å velge tre norske filmer som får premiere neste år.

«Ut og stjæle hester» er basert på Per Pettersons prisvinnende roman med samme navn. På rollelista står blant andre Stellan Skarsgård og Bjørn Floberg. Regien er ved Hans Petter Moland, premiere 8. mars.

«Psychobitch» får premiere allerede 11. januar. Målgruppen er 12-15-åringer.

– Dette er en målgruppe som altfor sjeldent får filmer laget for seg. Strålende film om umulig kjærlighet, generasjon prestasjon og om å våge å være den man er. Morsom er den også, sier Berg.

Renberg og Lygre

En av storsatsingene på teatrene til våren er Det Norske Teaters oppsetning av Bowie-musikalen «Lazarus». Men Riksteatrets sjef Tom Remlov trekker fram en annen forestilling ved nynorskteatret.

– «Tante Jane» av Tore Renberg på Det Norske Teatret er en urpremiere gjemt bort på Scene 3. Men her er det en forrykende besetning med Marit Adelaide Andreassen i spissen. Uansett sjanger byr Renberg på overraskende, men dypt menneskelige historier, og med et persongalleri som på samme tid er både originalt og ordinært, sier Remlov til NTB.

Riksteater-sjefen plukker også ut uroppførelsen «Meg nær» av Arne Lygre på Nationaltheatret og «Kristin Lavransdatter» på Trøndelag Teater. Den siste dramatisert av Kjersti Horn og Kristian Strømskag Lykkeslet, med regi av Horn.

– Samtidig må jeg understreke at jeg syns vitaliteten i norsk scenekunst er så stor for tiden, at jeg godt kunne valgt meg et helt annet knippe, sier Remlov.

Hans eget teater kan til våren blant annet by på en dramatisering av Morten Strøksnes’ suksessroman «Havboka» og klassikeren «Fuglane» av Tarjei Vesaas. Begge skal på turné til 70 steder over hele landet.

Arkitektur og Vigeland

Når kommunikasjonsrådgiver Elise Lund ved Nasjonalmuseet blir bedt om å trekke fram to høydepunkter fra programmet for 2019, faller valget på markeringen av Vigelandsjubileet og en utstilling I Nasjonalmuseet – Arkitektur med navnet «Utestemme.»

«Utestemme», som åpnes 8. februar, lages i anledning av at det neste år er 100 år siden Norge fikk den første utdanningen for landskapsarkitekter på Ås. Norge var faktisk først i Europa med denne typen utdanning. Utstillingen viser tegninger, fotografier og modeller til ulike prosjekter – blant dem Hydroparken, Jordal idrettspark, Torshovparken, Tønsberg kirkegård, flere hageanlegg og kolonihager.

Og neste år er det 150 år siden Gustav Vigeland ble født.

– Vi markerer Vigelandsjubileet med vandreutstillingen«Angsten i sofaen», der vi viser en mer ukjent side av Vigelands arbeider. Temaer er sjalusi, avvisning og ensomhet som vi alle bakser med iblant, sier Elise Lund.

20 små originale skulpturer skal sendes på turné med over hele landet de neste to årene. Første stopp er Stavanger 23. mars. Utstillingen skal også vises i Mandal, Ålesund, Molde, Førde, Alta, Bodø og Haugesund.

Selve markeringen av jubileet organiseres av Vigeland-museet, der det også blir en stor utstilling om billedhuggeren neste år.