Viderefører portforbud i Rogaland

De skriver at høyrisikoområdene blir vurdert fortløpende. Ny status blir publisert før påske.

«Portforbudsbestemmelsene som gjelder i høyrisikoområdene skal redusere risikoen for smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler», heter det i meldingen fra Mattilsynet.

Fakta Disse 15 kommunene har fortsatt portforbud Kvitsøy Randaberg Sandnes Sola Stavanger Klepp Time Gjesdal Hjelmeland Strand Bjerkreim Lund Sokndal Eigersund Hå

De skriver videre at de 15 kommunene i Rogaland har stort tetthet av både kommersielle fjørfehold og hobbyfjørfehold.

«Mange av Norges avlsbesetninger for fjørfe finnes i dette området. Et utbrudd med fugleinfluensa vil derfor få store dyrehelse-, dyrevelferdsmessige og økonomiske konsekvenser», begrunner de portforbudet med.

Det ble for tre og en halv uke siden påvist smitte av fugleinfluensa hos en grågås i Sandnes. De skriver at med vårtrekket er det stor sannsynlighet for at fugler fra Europa bringer med seg smitte.

«Det pågår for tiden flere utbrudd i mange land i Europa, også i våre naboland som Danmark og Storbritannia.»

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Norge i november i fjor. Det skjedde hos en bonde på Klepp med 7500 verpehøns. Hele besetningen ble sanert.