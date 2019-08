Familien, mor, far og de to sønnene, sov i telt i nasjonalparken Banff i Kanada, da ulven angrep.

Moren, Elisa Rispoli, har fortalt om den skremmende opplevelsen på Facebook den 9. august.

– Det var som en skrekkfilm. Matt (faren journ.anm.) kastet seg foran meg og guttene og kjempet mot ulven da den rev opp teltet, skriver hun i innlegget.

Bet seg fast i faren

Det hele ble enda mer dramatisk da ulven bet seg fast i armen til Matt og forsøkte å dra han ut av teltet. Tobarnsfaren skal ha forsøkt å dra opp munnen til ulven, men uten resultat.

– Vi skrek om hjelp, mens han kjempet mot ulven og prøvde å redde oss i det som føltes som en evighet, skriver Elisa.

Hjelpen kom fra en mann som sov i et en minibuss i nærheten. Da han hørte skrikene fra familien kom han løpende til og sparket ulven, slik at den slapp taket på Matt.

Til avisa CBC har mannen, som heter Russ Fee, fortalt at han forstod noe var alvorlig galt da han hørte skrikene fra familien.

– Jeg viste at det åpenbart var noe forferdelig på ferde, så jeg løp mot den og sparket den i hofteområdet.

Kom seg i sikkerhet

Etter at hjelpen kom til måtte familien fortsette å kaste stein på ulven for å holde den unna, skriver Elisa.

– Vi måtte fortsette å kaste enorme steiner på ulven, mens vi løp så fort vi kunne til minibussen. Ulven fortsatte å følge etter Matt.

Historien til Elisa ble gjenfortalt på Facebook, mens familien satt på sykehuset etter angrepet. Hun forteller at resten av natten ble uklar. Men til slutt kom familien seg til Banff sykehus, hvor faren Matt fikk behandling for sår på hender og armer etter ulven.

Ulven ble sporet opp og avlivet etter hendelsen.

– Det kunne gått så mye verre, og vi føler oss så takknemlige for at vi fortsatt sitter her som en hel familie, skriver hun i innlegget.

Ulven i Kanada er av samme type som den europeiske. Historien til familien har fått enorm respons på Facebook og har blitt delt 26.000 ganger.