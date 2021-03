Vi kjøper fleire bruktbilar enn nokon gong

I fjor voks talet på eigarskifte av personbilar med 9,4 prosent frå året før, ifølgje tal frå Opplysningsrådet for veitrafikken. Det betyr at vi kjøper bruktbilar som aldri før. Og tala så langt i år viser at trenden held fram.

Marknaden for bruktbilar er òg veldig mykje større enn marknaden for nye bilar. Gjennom 2020 vart det gjort 519.288 slike eigarskifte, medan det vart registrert 141.412 nye bilar. I nybilsektoren var det ein liten tilbakegang frå året før.

Jan Petter Røssevold, marknadssjef i Opplysningsrådet for veitrafikken, peikar på at noko av årsaka var ein vanskeleg leverings- og produksjonssituasjon for dei nye bilane, på grunn av pandemien.

– I tillegg trur eg det er ein faktor til. Mange opplevde at sydenturen gjekk i vasken, og at noregsferie i bil vart alternativet. Det frigjorde pengar som gjorde at mange ønskte å oppgradere bilen før dei drog på tur. Og bruktbilane var tilgjengelege for levering straks.

Fakta Dette er personbilane i Noreg Per 21.02.2021 er det nesten 2,8 millionar personbilar i Noreg, eller heilt nøyaktig 2.796.627. Dei fordeler seg slik: 1. Diesel – 1.209.311 2. Bensin – 960.916 3. Elektrisitet – 345.566 4. Bensin plugin hybrid – 138.960 5. Bensin hybrid – 132.040 6. Diesel plugin hybrid – 8.495 7. Diesel hybrid – 935 8. Gass – 231 9. Hydrogen – 150 10. Ikkje oppgitt – 12 11. Anna – 9 12. Parafin –2 Kjelde: Opplysningsrådet for veitrafikken

Brukt i fokus

I andre halvåret av 2020 stabiliserte situasjonen for nye bilar seg med ein føreseieleg produksjons- og leveringstakt.

– Men sjølv om det då var ein meir normal tilgang på nye bilar, auka framleis talet på eigarskifte. Dette heng truleg saman med at det allereie var skapt ein ny interesse for bruktbilar, både hos kjøparar og forhandlarar. Samtidig var det god tilgang på brukte bilar, og mange nye bilar vart leverte ut, noko som gjerne betyr at ein bruktbil blir levert inn.

Fire år

Dei bilane som er dei aller mest populære brukte, er fire år gamle. Røssevold seier dette særleg heng saman med leasing, der avtalane gjerne er på tre til fire år.

Dermed er det bilane som låg på topp av nybil-bestseljarlistene for fire år sidan som folk flest gjerne vel å kjøpe brukte i dag. Volkswagen Golf var den mest populære nybilen rundt 2017, og den har òg vore den mest selde bruktbilen gjennom heile 2020 og i starten på 2021.

Les også: Mener bygdefolk må få elbilfordeler

Flest dieselbilar

Men det er eitt fenomen som er klart i utakt med tida, nemleg at det er dieselbilar som har det høgaste eigarskiftetalet.

Annonse

– Det er faktisk ikkje så rart. Det har med totalbestanden å gjere. Frå starten av 2007 vart avgiftsutrekninga for nye bilar lagt om, slik at systemet favoriserte dieselmotor. Dermed var tre av fire nybilar som vart selde dei neste åra dieselbilar. Parallelt vart innslaget av bensinbilar redusert. Det gjer at bensinbilane har høgare gjennomsnittsalder, og at det totalt sett er det fleire dieselbilar som rullar på vegane enn det er bensinbilar, forklarer Røssevold.

Tre veker ut i februar gjaldt nær halvparten av alle dei 67.914 eigarskifta i år ein dieselbil, medan vel 10 prosent var elbilar og 6 prosent var ladehybridar. Førebels er det ganske beskjedne tal for elektrifiserte bilar, men veksten er svært høg: 32 prosent for elbilane og 45 prosent for ladehybridane, samanlikna med same perioden i fjor.

Uvisse

– Det har vore mykje uvisse knytt til andrehandsverdien på nye bilar dei siste åra. Uvissa er knytt til ny teknologi, om ein skal velje hybridar eller elbil. Dette har ført til at mange har valt leasing, der ein har ein kjend tilbakekjøpsavtale, seier Røssevold.

Haakon J. Marthinsen, leiar i DNB-selskapet Autolease Noreg, jobbar mykje med flåtemarknaden, altså leasing til bedrifter, og har sett at ønska til kundane har endra seg dei siste åra.

– Fram til 2018 vart det selt mykje dieselbil, og det blir jo spennande når desse no kjem ut på bruktmarknaden.

Marthinsen seier at restverdien på dieselbilar er lågare, relativt sett, enn han ville vore i for ti år sidan, men at dei framleis held seg forholdsvis bra i pris. Her er usikkerheitsmomentet at styresmaktene til dømes kan påføre dieselbilar nye bruksavgifter, som dyrare drivstoff eller auke i bompengar, noko som vil påverke verdien av bilen i marknaden direkte.

Held seg i verdi

Etter dieselbilen var det plugin-hybriden «alle» skulle ha. Dei kom gunstig ut avgiftsmessig og verka som eit smart kompromiss i ei tid då mange elbilar ikkje hadde rekkjevidd heilt til hytta.

– I dag er dei erstatta av ein kraftig vekst i elbilar. No er det fleire modellar som både har plass til familien og kjem fram til hytta, seier Marthinsen.

Hybridbilane har hamna i ei form for limbo mellom fossilbilane og den stadig aukande mengda med elbilar, men det er enno ikkje noko som tyder på noko stort verdifall.

Les også: Kamp om ladestasjoner

Marthinsen fortel at også elbilane har halde seg godt i verdi, noko han trur vil halde fram framover. Han trekkjer samtidig fram ei historie frå starten av elbilepoken i Noreg som viser at det kan vere vanskeleg å spå om kostnadsutviklinga når det gjeld ny teknologi.

– Då Mitsubishi i-MiEV kom i 2010, kosta han 240.000 kroner. To år seinare var prisen for ein heilt ny I-MIEV 190.000. Det påverka andrehandsverdien på 2010-modellen, for å seie det sånn.