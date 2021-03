– Vi har faktisk påvist en alvorlig skadegjører i en kjøkkenhage der smitten kom fra importerte grønnsaker

Tidligere denne uken gikk Mattilsynet ut og advarte mot å dyrke nye grønnsaker av frøene fra frukt og grønt kjøpt i dagligvarebutikken.

– Vi ser at det er en trend å dyrke nye grønnsaker av frø fra tomater eller matpoteter kjøpt i butikk. Det er en risiko å gjøre det, for det kan bidra til å spre plantesykdommer, sa seksjonssjef for planter i Mattilsynet, Are Sletta, til Nationen.

Saken har skapt mye engasjement, og i flere plantegrupper på Facebook har det dukket opp mange spørsmål fra hobbygartnere.

«Jeg tror dette er en stor storm i et bitte lite vannglass. Bare tenk på alle importerte frukter og grønnsaker med frø som hver dag året rundt enten havner i komposten, i skogen, i parken, langs veien og absolutt alle mulige steder! De kommer fra alles nistebokser, middager og snacks. Hvorfor uteblir alle de farlige sykdommene? Nei, dette tror jeg lite eller ingenting på», skriver en Facebook-bruker om advarselen til Mattilsynet.

«Har noen kontroll på det av frø og planterester som går i søpla eller komposteres?», spør en annen person.

«Men hva om vi kjøper norsk frukt og grønnsaker som er produsert i Norge? Disse må da vel kunne brukes til å så eller settes på nytt?», lurer en annen person på.

Ikke selg eller gi bort hjemmekompost

Seksjonssjef Sletta i Mattilsynet opplyser at du kan kompostere både norsk og utenlandsk frukt og grønt i en hjemmekompost, men anbefaler at man sjekker kommunens regler for hjemmekompostering.

– Den komposten du lager i hagen din hjemme har ikke nødvendigvis gjennomgått en god smittereduserende behandling, derfor kan du ikke gi den bort eller selge den til andre. Men du kan bruke den i din egen hage, sier han.

Ifølge Sletta får Mattilsynet en del spørsmål rundt hjemmekompostering, og han forteller at de er i gang med å lage en veiledning om dette.

– Hva med frø og planterester som går i matavfall og som blir gjort om til matjord ved anleggene?

– Store profesjonelle komposteringsanlegg driver anleggene sine etter metoder som skal sikre at smittestoffer reduseres. Anleggene skal overvåke og dokumentere at de har en tilstrekkelig god behandling, påpeker Sletta.

Sletta legger til at Mattilsynet og Miljødirektoratet har bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en vurdering for å få oppdatert kunnskap om hva som skal til for å sikre at kompost fra profesjonelle anlegg ikke inneholder planteskadegjørere og fremmede organismer.

– Ikke en sjanse verdt å ta

Sletta opplyser at det kan være ulik risiko å dyrke nye grønnsaker fra frukt og grønt fra utlandet kontra det som er produsert i Norge.

– Det er ikke slik at frø fra utenlandske grønnsaker alltid utgjør en fare, men rådet vårt er generelt, og gjelder fordi det er ulike behov til det som går til mat, og det som skal bli formeringsmateriale/frø. Sjansen for å få en god avling for deg som hjemmedyrker er større om du bruker frø som er ment til formålet, forklarer han.

– Dette er ikke sjanse som er verdt å ta, når vi vet hvor store skader det kan medføre. Vi har faktisk påvist en alvorlig skadegjører i en kjøkkenhage, der sannsynlig smittevei i var egg, pupper eller larver som hadde fulgt med importerte grønnsaker, og som eieren hadde brukt avfall av i en komposthaug i hagen, legger seksjonssjefen for planter i Mattilsynet til.