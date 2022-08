– Det er den ukrainske landbrukssektoren som vil oppleve den største forandringen, sier Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse.

Et skip lastet med 26.000 tonn mais har nå forlatt havnebyen Odesa, og for første gang siden krigen brøt ut i februar eksporteres korn til sjøs.

Nå kan bønder gradvis begynne å tømme egne kornlagre som har stått fulle. I tillegg vil de få inntekter slik at de kan kjøpe nødvendige innsatsfaktorer for å sikre neste års produksjon, ifølge Smedshaug.

– At en har begynt å eksportere igjen bedrer situasjonen veldig fra der vi var i mars og april i år. Samtidig er det ikke sånn at faren er over og at vi kan puste veldig lettet ut. Vi går fra en ekstrem situasjon til en krevende situasjon, sier han til Nationen.

Tidkrevende, men mulig

Samtidig som bønders lagre har blitt fylt opp under krigen, har også store mengder korn blitt stående fast i Ukrainske havner, inntil nå. Mengden hvete utgjør for eksempel mellom sju og åtte millioner tonn, ifølge Smedshaug.

– Dette vil ta tid, men det gir håp dersom alt går etter planen og en lykkes med å tømme siloene i løpet av den nærmeste tiden, sier han.

Krigen har bidratt til at prisene på ulike råvarer, som hvete, har økt på verdensmarkedet.

På det meste har ett tonn hvete kostet mer enn 4200 kroner. Den siste tiden har prisene sunket ned mot 3000 kroner per tonn, en utvikling Smedshaug håper at fortsetter.

– Nå er håpet at prisene vil stabilisere seg og gå ned. At eksporten er igangsatt er avgjørende for verden over tid, og sannsynliggjør at vi får mer kontroll på prisbildet neste vår. En vil nok se høye priser på korn ut 2022. Samtidig er stabil eksport nødvendig for at situasjonen kan bli nogen lunde håndterbar, sier han.

– Måtte det bare vare

Selv om det foreløpig kun er ett skip som har forlatt Ukraina, står 16 skip med solsikkeolje og hvete klare til å frakte korn ut i verden, skriver Al Jazeera.

Gjenopptakelsen av eksport vil nok ikke løse matvarekrisen i verden ene og alene, mener Smedshaug. Han viser blant annet til at skyhøye priser på mineralgjødsel og utfordringer med å produsere industrivarer i Europa fremdeles påvirker landbrukssektoren internasjonalt.

Likevel er han svært positiv til nyheten om at eksporten fra Ukraina er blitt gjenopptatt.

– Dette skjedde tidligere enn jeg hadde turt å håpe på. Man blir litt imponert over at de klarer å holde infrastrukturen i gang. Måtte det bare vare, sier han.