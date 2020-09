Regjeringen foreslår å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler.

Arrangementsmarkedet kan også søke på midler gjennom kompensasjonsordningen for reiselivet på 1 milliard kroner og omstillingspengene på 250 millioner kroner via Innovasjon Norge.

Næringsminister Iselin Nybø (V) la fram tiltakene sammen med distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) mandag.

Bollestad: – Nå støtter vi matfestivalene

Smitteverntiltak har blant annet fått store økonomiske konsekvenser for matfestivaler, ifølge landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Nå støtter vi matfestivalene for å sikre at disse arrangementene kan videreføres så snart smittesituasjonen tilsier det, sier hun til NTB.

Ordningen for arrangører og messer inngår i regjeringens budsjettforslag om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, som ble lagt fram mandag.

Gode nyheter

Denne nyheten gleder naturligvis daglig leder Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, selskapet bak Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim.

– Vi er glade for at matministeren tar ansvar for matfestivalene. Vi vet ikke alle detaljene rundt den nye ordningen enda, men nå kan vi søke, sier Rustad til Nationen.

Ifølge Rustad er de en viktig bidragsyter til regjeringens strategi for å bygge Norge som en matnasjon.

– Vi har i 15 år bygd Trøndelag som matregion med Trøndersk Matfestival, og gleder oss stort allerede til neste år, forteller hun.

– Vi håper at koronasituasjonen er under kontroll til 2022, slik at turistene kommer tilbake. Da har Trøndelag, som første region i landet, status som European Region of Gastronomy og vi ønsker å satse internasjonalt, legger Rustad til.