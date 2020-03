Du trenger ikke være redd for å bli smittet med korona av dyr

Selv om det antas at viruset skal ha oppstått hos ville dyr i Kina, er det ikke rapportert om tilfeller av smitte fra dyr andre steder i verden, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Videre står det på nettsida deres at både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus.

Funn av virus hos katt

Nylig ble det gjort funn av arvestoff fra koronaviruset i avføringen til ei katt i Belgia. Katta skal ha vært i samme leilighet som en smitta person.

Selv om katta viste sykdomstegn, kan det ikke konkluderes med at den var syk på grunn av viruset, ei heller at den kunne smitte videre, skriver Mattilsynet på sine nettsider. Grunnen til at katta skal ha testa positivt er nok fordi den har fått i seg viruspartikler fra sitt hjemmemiljø, og derfor testa positivt, selv om den ikke var smitta.

25 dyr testa

Tidligere skal det ha blitt funnet arvestoff fra korona hos to hunder i Hongkong.

I Hongkong har hittil 25 dyr blitt testa for koronaviruset som fører til sykdommen covid-19. Disse dyra har kommet fra ulike hjem med smittede personer, og så lagt er det kun rapportert om tre dyr med spor av viruset i deg.

Så selv om du er smitta av koronaviruset kan du være sammen med kjæledyret ditt. Du kan også passe på, eller lufte dyrene til personer med smitte. Men man bør unngå at dyrene slikker folk i ansiktet, samt at det som en hovedregel er god rutine å vaske hender både før og etter møte med dyr, skriver de videre.

Meldinga som både er lagt ut på Veterinærinstituttet og Mattilsynet sine nettsider, poengterer at kontakt med dyr og utstyr bør ikke utgjøre noen smitterisiko, så lenge man har god håndhygiene.