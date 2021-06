Veterinær: – Aldri la barna være alene med hunden

5. juni i år omkom et halvannet år gammelt barn etter å ha blitt angrepet av to hunder i Brumunddal i Ringsaker kommune i Innlandet.

Hundene, som var av rasene Rottweiler og Golden retriever, ble begjært avlivet av eier og politiet sørget for at de ble avlivet, ifølge NTB.

Eieren av de to hundene er siktet i saken. Innlandet politidistrikt opplyste forrige uke at etterforskningen fortsatt pågår etter den tragiske hendelsen, skriver NTB.

– Det står tydelig i hundeloven

Til TV2 er veterinær og president i den norske veterinærforeningen, Torill Moseng, tydelig på at små barn aldri skal være alene med hunden, uansett hvilken rase eller hvor snill den er.

– Det er selvfølgelig noen raser som har mer jaktinstinkt, men det er slik at alle hunder er dyr. Vi må alltid passe på og aldri la små barn og hund være alene. Tross at vi gjør det, kan det skje slike situasjoner, sier Moseng til TV2s «God morgen Norge».

Hundeeiers ansvar

Ifølge henne vil det alltid være hundeeiers ansvar å ta vare på hunden, både så den har det bra og at den ikke gjør skade på ting eller andre mennesker.

– Det står tydelig i hundeloven at alle eiere skal ha kontroll på hunden sin. Det gjelder når det er båndtvangstid, men også utenom båndtvangstiden, forteller Moseng til TV-kanalen.

Ifølge TV2 står det helt klart i dyrevelferdsloven at barn under 14 år ikke skal ha hovedansvaret for dyr. Dette er fordi voksne kan tolke dyrs atferd på en annen måte enn det barn kan.