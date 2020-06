Vestlendinger bites oftest av flått

Noen vestlendinger som deltok i undersøkelsen, svarte at de hadde fått over 50 bitt på en sesong. 1.750 personer deltok i undersøkelsen, skriver Bergens Tidende.

Det er fylkene Agder og Vestland som har flest innmeldte alvorlige tilfeller av borreliose i Norge, ifølge tall fra FHI de siste 20 årene.

– Flåtten liker seg best med høy luftfuktighet, temperaturer over sju grader og mye hjortevilt. Den kombinasjonen gjør at Vestlandet antakeligvis har mer flått enn andre steder, sier epidemiolog og seniorrådgiver Solveig Jore i FHI til avisa.

Flåtten finnes i dag på flere steder i landet enn for 30 år siden, blant annet til fjells, i innlandet og i nord. Årsaken er klimaendringer, i tillegg til at det har blitt flere hjortedyr. Færre fører dessuten til mer gjengrodd natur.

