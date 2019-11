Vestlandsgrend har over tre gongar så mange kattar som folk

– Slike kattekoloniar er eit stort dyrevernsproblem for kattane det gjeld. Dei kan bli sjuke, det er fare for innavl, og dei kan svelte eller fryse. Slik er situasjonen heldigvis ikkje her, seier leiar Randi Aarethun i Dyrevernlaget Indre Sogn til NRK.

Aarethun, som òg stifta Dyrevernlaget Indre Sogn, la merke til dei mange kattane då ho kjøpte fritidsbustad på Kolgrov. Innbyggjarane stadfesta kolonien.

– Det byrjar ofte med ein eller to kattar, som ikkje blir kastrert eller sterilisert. Så får, eller medverkar dei til, at fleire kattungar blir fødde. Då blir det fleire og fleire kattar, seier veterinær Ewa Olszowy til rikskringkastaren.

Saman med veterinærkollega Frank O'Boyle har Olszowy reist til Kolgrov for å hjelpe til med å få kattekolonien under kontroll. Dei fangar, kastrerer, steriliserer, chippar og registrerer kattane i den vesle grenda, for å få kontroll og hindre at kolonien veks seg enno større.