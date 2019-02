Vestlandet har dei mest utsette vegane i landet

Det viser ein gjennomgang Bergens Tidende har gjort.

Dei to fylka har også nær halvparten (43 prosent) av alle vegstrekningane i Noreg med størst behov for sikring, skriv avisa.

Det vil kosta minst 20,1 milliardar kroner å sikra dei prioriterte strekningane i dei to fylka. Det manglar dessutan kostnadsoverslag for 160 skredpunkt på riks- og fylkesvegnettet. BT har laga ei oversikt over punkt og strekningar som Statens vegvesen meiner er nødvendig å skredsikra.

Ras er også tema under ein konferanse som Nasjonal rassikringsgruppe arrangerer i Bergen. Nasjonal rassikringsgruppe består av politikarar frå ni ulike fylke som har rasutsette område. Gruppa krev ein nasjonal skredsikringsplan for riks- og fylkesvegar som del av neste Nasjonal transportplan 2022–2033.

I år har regjeringa auka løyvingane til rassikring til 1,87 milliardar. Det er det største beløpet nokon gong.

– Det skjedde etter ein nedgang i løyvingane sidan 2015. Med vårt mål om ein 12-årig plan for å setta i verk sikring av alle dei farlegaste skredpunkta på norske vegar, må løyvingane ytterlegare opp i åra som kjem, seier leiar Åshild Kjelsnes i Nasjonal rassikringsgruppe til avisa.