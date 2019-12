Verneområde for genetisk viktig ulv hindrer jakt på minst to innavla ulver

Siden alle ulvene i Norge er preget av innavl, har Klima- og miljødepartementet satt i gang et spesielt beskyttelsesopplegg for en ulv av finsk-russisk opprinnelse som ble oppdaget i Engerdal i Hedmark i november.

Ulven ble bedøvet, GPS-merket og flyttet til Kongsvinger. Det skjedde fordi Engerdal ligger utenfor ulvesona, mens Kongsvinger øst for Glomma ligger innenfor.

Søndag begynte lisensjakt på ulv i den delen av Norge som ikke er ulvesone, men siden den GPS-merkede ulven begynte å sende signaler fra utenfor ulvesonen, ble jakta stanset i et område vest for ulvesonen.

Det skaper irritasjon blant ulvejegere, som da jakta utenfor sonen skulle begynne søndag, allerede hadde sporet opp to ulver som befinner seg i henholdsvis Våler og Elverum kommuner i Hedmark.

– Jeg vet om to ulver som oppholder seg vest for Glomma. Den ene av dem oppholder seg ti mil nord for der vi veit at den genetisk viktige ulven kryssa Glomma, så departementet har tatt voldsomt i, sier Arne Sveen, styremedlem i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk og profilert ulvejeger og -motstander.

Området utenfor ulvesonen som er unntatt jakt av hensyn til innvandrerulven ligger i Stange, Nord-Odal, Løten, Elverum, Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler kommuner.

– Myndighetene vet hvor ulven er hen til enhver tid. Da er det merkelig at de skal ha et så stort beskyttelsesområde. Den er tross alt GPS-merket, sier Sveen.

Han mener at departementets prioriteringer bare fører til at samarbeidet mellom myndigheter og jegere svekkes.

Annonse

– Vi som er jegere og tross alt er ute i skogen og følger med, la være å sende inn det vi finner av møkkprøver til DNA-analyse. Jeg kommer i hvert fall til å hive det jeg finner av ulvemøkk enda lenger til skogs, sier han.

Sveen opplyser videre at han kjenner til at det drives jakt på ulv i nærheten av Begna i Sør-Aurdal i Oppland.

– Når dere ikke vil samarbeide med myndighetene, er det å oppfatte som en protest?

– Det er vel mer en praktisk greie. For min del er jeg motstander av at det skal være ulv i Norge i det hele tatt, og da kan jeg ikke hjelpe myndighetene med å gjøre det vanskeligere for meg å få fjernet ulven. Om ulven er genetisk viktig eller ei eller ikke, bryr jeg meg ikke om, sier Sveen.

Han er irritert over at departementet dagen før jakta skulle begynne på søndag, kunngjorde at to områder utenfor ulvesonen ikke kunne jaktes i. I tillegg til området vest for Glomma som ikke kan jaktes i av hensyn til innvandrerulven, er også et område i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner unntatt jakt av hensyn til Deisjø-reviret.

– De kommer med føringer i siste liten og avlysninger. Det er ikke godt fungerende forvaltning, det er å holde jegerne for narr. Det var jeg som først gjorde departementet oppmerksom på ulvene i Deisjø-reviret. Jeg ringte inn og sa fra for snart to år siden, sier Sveen.

Han viser til at det står i Rovviltforliket fra 2011 at lisensjakt skal være hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av ulv.

– Nå som starten på lisensjakta er flyttet til 1. desember, er det allerede blitt vanskeligere og dyrere for jegerne å drive lisensjakt. Det skyldes blant annet at det er mye mer snø lenger ut på vinteren, sier Sveen.