Verdsarvrådet jublar for nye miljøkrav

– Det er svært gledeleg at Sjøfartsdirektoratet no set i verk regelverket for å bli kvitt forureininga frå sjøfarten i verdsarvfjordane. Dette har vore ei viktig sak vi har arbeidd for i lang tid, og det er difor ekstra gledeleg at dagen no er kommen for at det nye regelverket trer i kraft. Dette er ein historisk viktig dag for eit betre miljø i verdsarvfjordane, seier leiar for verdsarvrådet Arne Sandnes i ei pressemelding.

Dei nye miljøkrava omfattar utslepp til luft, kloakk og gråvatn i verdsarvfjordane Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden.

Regelendringane inneber også gradvis strengare krav til utslepp av NOx og strengare regulering av bruk av eksosvaskesystem. Det kjem også krav om ein miljøinstruks for kvart enkelt skip og forbod mot forbrenning av avfall om bord. Utslepp av svovel skal følgja internasjonale krav i alle verdsarvfjordane.

Verdsarvrådet kallar endringa ein stor milepæl for forvaltninga av verdsarvområdet. Med dei nye krava håpar rådet at miljøutsleppa til vatn og luft i verdsarvfjordane blir kraftig redusert og til slutt blir heilt borte

– Viktig med oppfølging

Lovnaden om at dei nye reglane skal følgjast opp med kontrollar og tilsyn er også svært viktig for Verdsarvrådet.

– Det er svært gledeleg at Sjøfartsdirektoratet kjem til å følgja opp krava gjennom utsleppsmålingar og inspeksjonar om bord på fartøya. Overvaking er svært viktig i åra som kjem. Vi forventar ein reduksjon av utsleppa, noko som både må overvakast og målast, seier Arne Sandnes.

– Fyrtårn for andre

Verdsarvrådet er også glad for at Sjøfartsdirektoratet skal greia ut om det bør innførast liknande tiltak andre stader i landet. Rådet meiner at ein ny politikk i verdsarvfjordane på denne måten kan vera med å danna modell for ny klima- og miljøpolitikk for skipsfarten i Noreg, noko som dei meiner er i tråd med ei tidlegare stortingsmelding der det blir sagt at «Norske verdsarvområde skal utviklast som fyrtårn for den beste natur- og kulturminneforvaltninga».

Gjennom desse grepa meiner rådet at Noreg også kan å visa veg internasjonalt.

– Vi er overtydde om at verdsarvfjordane og Noreg kan ta ein internasjonal posisjon som pådrivar i ei maritim klima- og miljøvennleg utvikling. Dette handlar ikkje bere om strengare regulering, men òg om å skapa eit nytt rom for utvikling, seier nestleiar Hans Erik Ringkjøb i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap.