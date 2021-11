Verdens nest beste restaurant blir kjøttfri

Fra nyttår skal den danske stjernerestauranten presentere en helt ny meny som er fri for kjøttretter. Alle signaturrettene skal også skiftes ut, skriver Godt.no.

– Det har vært et par koronastengninger, hvor jeg har fått restauranten på avstand og hatt tid til å fordype meg i andre ting. Og nå kan jeg kjenne at jeg har bruk for at det skal skje en forandring, sier stjernekokk Rasmus Kofoed ved Geranium, til Berlingske, som omtalte saken først.

Restauranten ble i år kåret til verdens nest beste restaurant i The Worlds 50 best restaurants. Noma, også en dansk restaurant, vant kåringen.

I et tidligere intervju med Godt fortalte Kofoed at de alltid har hatt mye grønnsaker på Geranium.

– Bare én av 17 serveringer er med kjøtt. Slik har det alltid vært. Det er bedre å ha fokus på å spise et lite stykke godt kjøtt, enn å spise masse av dårlig kvalitet. Jeg tenker også at det er viktig for å inspirere andre, sier kokken til Norges største matside.