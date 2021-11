Verdens matvarepriser når nye høyder

FNs mat- og landbruksorganisasjons (FAO) matprisindeks følger endringene i de internasjonale prisene for en kurv med matvarer. Den viser nå en prisstigning på 3,9 prosent siden september.

Dermed har ikke verdens matvarepriser vært høyere siden juli 2011.

Verdens matvarepriser stiger for tredje måned på rad. Hveteprisen steg med fem prosent. Det skyldes reduserte avlinger i de store eksportlandene som Canada, Russland og USA, ifølge FAO.

Prisene økte også på alle andre kornsorter.

FAOs indeks for melkepriser steg med 2,6 prosentpoeng fra september og er påvirket av et sterkere globalt importbehov for smør og melkepulver. Osteprisene er relativt stabile fordi produksjonen i de store oste-landene er stor nok til å møte etterspørselen i markedet.

FAOs kjøttprisindeks viser et fall på 0,7 prosentpoeng sammenlignet med september. Prisen for kjøtt faller dermed for tredje måned på rad.

Det er særlig storfe- og svinekjøtt som faller i pris. Prisene steg derimot på fjærfe- og sauekjøtt på grunn av høy global etterspørsel.